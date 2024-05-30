COP29 создаст дополнительные возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере "чистой" энергии - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - COP29 создаст дополнительные возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере "чистой" энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром в Исламабаде.

"Мы верим, что предстоящее восьмое заседание азербайджано-пакистанской совместной межправительственной комиссии, которое пройдет в Исламабаде позднее в этом году, придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству. Кроме того, мы приглашаем представителей пакистанского бизнеса рассмотреть возможности, которые предоставляют международные транзитные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана и Бакинский международный морской торговый порт. Наши пакистанские партнеры могут воспользоваться благоприятными условиями и привилегиями, предлагаемыми Алятской свободной экономической зоной", - сказал он.

Кроме того, Байрамов отметил, что прямое авиасообщение между двумя странами способствует расширению туризма и контактов между людьми.

"В настоящее время из Баку осуществляется шесть рейсов в неделю в Исламабад, Лахор и Карачи. В прошлом году число пакистанских туристов, посетивших Азербайджан, достигло 55 тысяч. За первые четыре месяца 2024 года их число приблизится к 20 000. Проведение в Азербайджане в 2024 году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 также создаст дополнительные возможности для нашего сотрудничества в областях, связанных с чистой энергетикой и "зеленым переходом"", - доьбавил он.