Приоритетная задача Азербайджана - создание конкурентоспособной промышленной базы - министр

БАКУ /Trend/ - Приоритетная задача Азербайджана - создание конкурентоспособной промышленной базы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM", посвященного возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана

"Основной задачей нашего государства является диверсификация экономики. Те достижения, которые были достигнуты, в основном стали возможны благодаря успешной политике в области развития углеводородных и энергетических ресурсов Азербайджана. Наша приоритетная задача на протяжении последних десяти лет – это диверсификация экономики страны, создание конкурентоспособной промышленной базы, развитие сектора услуг и позиционирование Азербайджана как страны с удобными условиями для ведения бизнеса и привлекательным налоговым режимом",- сказал министр.

По его словам, Азербайджан стремится к созданию комфортных условий для жизни и отдыха, что требует развития "мягкой инфраструктуры".

"Важное внимание уделяется инвестициям в образование. Мы считаем, что человеческий капитал и его качество определяют место страны в современном мире, и эта тенденция будет только усиливаться", - добавил Микаил Джаббаров.