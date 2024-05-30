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Агентство по туризму ставит цель довести число туристов из-за рубежа до 4 млн человек - Фуад Нагиев

Экономика Материалы 30 мая 2024 19:40 (UTC +04:00)
Агентство по туризму ставит цель довести число туристов из-за рубежа до 4 млн человек - Фуад Нагиев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по туризму ставит цель довести число туристов из-за рубежа до 4 миллионов человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в ходе второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM", посвященного возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана

"В качестве основных целей агентства обозначены увеличение доли сектора туризма в ВВП, в том числе доведение числа прибывающих туристов из-за рубежа в Азербайджан до 4 миллионов человек к 2026 году и увеличение числа внутренних туристов до 6 миллионов человек",- сказал он.

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