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Большая часть обновления генпланов для 79 городов Азербайджана завершена - Анар Гулиев

Экономика Материалы 30 мая 2024 19:52 (UTC +04:00)
Большая часть обновления генпланов для 79 городов Азербайджана завершена - Анар Гулиев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На сегодня мы завершили большую часть обновления генеральных планов для 79 городов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев в ходе второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM", посвященного возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана

"На сегодня мы завершили большую часть обновления генеральных планов для 79 городов Азербайджана. Столица Баку, конечно же, занимает особое место. Это крупнейший город страны как по площади, так и по численности населения. Баку играет значительную роль в экономике и многих других сферах жизни. Сегодня Баку успешно развивается по новому генеральному плану, который является дорожной картой развития столицы до 2040 года. Ранее город был моноцентричным, с сосредоточением большинства административных и культурных функций в центре. Однако новый генеральный план ставит цель полицентричного развития", - сказал он.

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