Четыре направления AZTAF близки к завершению - Всемирный банк

БАКУ /Trend/ - Четыре направления Программы оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF) близки к завершению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала страновой менеджер офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер в ходе второго ежегодного отчетного собрания по AZTAF, финансируемой Европейским союзом и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"AZTAF — это программа технической помощи, финансируемая Европейским союзом и реализуемая Всемирным банком. Программа создана в тесном сотрудничестве с правительством Азербайджана и министерством экономики в качестве основного партнера, а также в консультации с другими государственными учреждениями. AzTAF направлена на поддержку ключевых целей и приоритетов национального развития, изложенных в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы", - подчеркнула она.

Столлмейстер отметила, что деятельность AZTAF по оказанию технической помощи непосредственно поддерживает реализацию мероприятий и основных направлений этой стратегии.

"Программа охватывает широкий спектр тем, от энергоэффективности до женского предпринимательства и "умных сел", затрагивая в целом девять областей. Радует, что все девять направлений, о которых мы сегодня услышим более подробную информацию, активно продвигаются к достижению целей развития, причем четыре из этих мероприятий уже близки к завершению", - добавила она.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!