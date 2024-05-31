Назван общий объем инвестиций ЕС в Азербайджан с 2012 года

БАКУ /Trend/ - За период с 2012 по 2023 годы общий объем инвестиций Евросоюза в Азербайджан составил 24,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал советник министра экономики Азербайджана Рауф Наджафли ходе второго ежегодного отчетного собрания по Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Сотрудничество с Европейским союзом занимает важное место во внешней политике Азербайджана. В условиях растущей динамики двусторонних отношений торговля остается одним из основных направлений взаимодействия. Азербайджан, в свою очередь, представляет собой привлекательный рынок для европейских инвесторов. Так, в 2023 году доля Евросоюза во внешней торговле Азербайджана составила 24,82 миллиарда долларов США, а за январь-апрель текущего года этот показатель достиг 5,31 миллиарда долларов США. За период с 2012 по 2023 годы общий объем инвестиций Евросоюза в Азербайджан составил 24,7 миллиарда долларов США", - подчеркнул он.

Наджафли считает, что сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом и Всемирным банком в рамках различных программ и проектов играет важную роль в обеспечении экономического развития и адаптации инновационных подходов.

"Расположенный в важном геополитическом пространстве, Азербайджан эффективно сотрудничает с региональным и глобальным уровнями, включая международные организации и их институты, и прилагает необходимые усилия для постоянного развития и укрепления этих отношений. Мы высоко ценим сотрудничество с ведущими международными организациями на фоне растущей динамики двусторонних и многосторонних отношений и высокой интеграции в мировую экономику и активно участвуем в нем как надежный и инициативный партнер. Особо хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество с Евросоюзом и Всемирным банком в рамках различных программ и проектов играет важную роль в обеспечении экономического развития и адаптации инновационных подходов", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!