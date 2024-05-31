Стали известны сроки подготовки дорожной карты Национальной программы реновации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Подготовка дорожной карты Национальной программы реновации (НПР) в Азербайджане будет завершена к июлю этого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала руководитель департамента энергоэффективности министерства энергетики Азербайджана Наргиз Багирли в ходе второго ежегодного отчетного собрания по Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Подготовка дорожной карты Национальной программы реновации в Азербайджане будет завершена к июлю этого года. В рамках этой работы проведены значительные мероприятия по поддержке деятельности Фонда энергоэффективности и подготовке дорожной карты НПР. В частности, собраны данные по общественным зданиям, за исключением территорий, освобожденных от оккупации. Эти здания, классифицированные по типологии и климатическим зонам, были подвергнуты энергоаудиту. Проведены проверки в десяти общественных зданиях в городах Гянджа, Шеки и Гах", - отметила она.

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