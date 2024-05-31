AZTAF является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана - Всемирный банк

БАКУ /Trend/ - Программа оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF) является важным шагом на пути к устойчивому развитию Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказала страновой менеджер офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер в кулуарах второго ежегодного отчетного собрания по "Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF)", финансируемого Европейским союзом (ЕС) и управляемого Всемирным банком (ВБ).

"Азербайджан активно стремится к энергетическому переходу, увеличению участия женщин на рынке труда и адаптации к изменению климата. Все эти аспекты играют ключевую роль в достижении национальных целей. Успешное их решение станет фундаментом для будущего страны. В этом контексте проект AZTAF приобретает особую значимость, как важный шаг на пути к устойчивому развитию Азербайджана", - подчеркнула она.

Отметим, что программа AZTAF была запущена с целью поддержки правительства Азербайджана в достижении целей стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития".

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