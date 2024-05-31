БАКУ /Trend/ - Всемирный банк готов оказать поддержку Азербайджану в повышении эффективности системы отопления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт в ходе второго ежегодного отчетного собрания по Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Во всем мире около 30 процентов энергопотребления приходится на здания. В Азербайджане этот показатель составляет около 38 процентов только в жилом секторе. Если включить промышленность и другие отрасли, получится около 50 процентов. Среднее энергопотребление зданий в Азербайджане составляет около 0,85 гигаджоуля", - подчеркнул он.

Флориан Китт отметил, что был представлен план дальнейших действий министерством энергетики Азербайджана по повышению эффективности системы отопления.

"Мы готовы оказать поддержку в решении этих вопросов, и мы, как Всемирный банк, готовы к обсуждению и предоставлению проектной финансовой поддержки в виде кредитов в этом направлении", - заявил он.

Кроме того, Флориан Китт упомянул, что углеродное и климатическое финансирования играют ключевую роль в поддержке амбициозной стратегии правительства по расширению использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

"Энергоэффективность - наиболее доступная и быстрая мера для сокращения стремительно растущего потребления энергии, вызванного увеличением использования отопления, охлаждения и автомобилей. Именно она способна реально помочь сократить расходы, освободить средства для других видов экономической деятельности и поддержать стратегию Азербайджана по диверсификации энергетического сектора", - сказал он.

Китт также отметил, что ветровая, солнечная, геотермальная и биоэнергетика – это те направления, которые требуют особого внимания.

"Мы высоко ценим поддержку наших европейских партнеров, согласных с тем, что эти темы необходимо продвигать, чтобы успешно реализовать национально определяемые вклады (NDC) и перейти к новой экономической основе, основанной на возобновляемых источниках энергии, а не на нефти и газе", - добавил он.

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