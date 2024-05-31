Ассоциация банков и Союз судей Азербайджана будут работать над дальнейшим развитием судебной практики в банковской сфере

БАКУ /Trend/ - Целью подписания меморандума между Ассоциацией банков (АБА) и Союзом судей Азербайджана является организация деятельности по налаживанию взаимного сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал президент АБА Закир Нуриев.

"Целью подписания меморандума является организация деятельности по налаживанию взаимного сотрудничества между Союзом судей и АБА. Это сотрудничество направлено на дальнейшее совершенствование и развитие судебной практики в сфере банковского дела, оказание поддержки в совершенствовании законодательства и юридического образования для общественности в банковской сфере", - подчеркнул он.

Он также добавил, что это сотрудничество будет выгодным для обеих сторон.

Отметим, что Ассоциация банков и Союз судей Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум предусматривает расширение и укрепление двухсторонних отношений.

Напомним, что AБA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная ее цель - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами AБA являются 23 банка и 5 небанковских организаций.

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