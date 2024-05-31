БАКУ /Trend/ – Sea Breeze ожидает порядка четырех-пяти тысяч гостей в рамках COP29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал владелец города-курорта SEA BREEZE RESORT Эмин Агаларов в ходе второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM", посвященного возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана

"Как вы знаете, в Азербайджане пройдет крупное мероприятие в ноябре – COP29. Sea Breeze ожидает порядка четырех-пяти тысяч гостей, которые непосредственно останутся на территории. Для этого у нас есть комплекс Polo, который мы завершаем. Уже представлены видео конкретных квартир, их дизайна и ремонта, а также мобилизация, показывающая, как они будут выглядеть, когда будут подготовлены к COP29. Эти квартиры уже находятся в продаже. Второй объект – Park Residence. В этих двух объектах будет готово около 1200 квартир приблизительно к концу лета, к сентябрю. Мы сможем разместить там гостей. Сначала это будут гости COP29, а в дальнейшем – гости Sea Breeze", – сказал он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.