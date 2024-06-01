В Лачине состоялась церемония закладки фундамента малой ГЭС (ВИДЕО/ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине состоялась церемония закладки фундамента малой гидроэлектростанции.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, в рамках проекта эксплуатации пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента малой ГЭС «Малыбей».

В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики Анар Ахундов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, исполнительный директор ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансуров, председатель правления группы компаний «Demirören Yatırım Holding A.Ş.» Йылдырым Демирорен, руководитель ООО «Arges Enerji Team» Мехмет Фехми Озата и представители профильных структур министерства экономики.

Было отмечено, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева освобожденные от оккупации территории успешно преобразуются в зоны альтернативной и "зеленой" энергии. Для улучшения инфраструктурного обеспечения региона формируется система электроснабжения, отвечающая современным требованиям. ГЭС играют важную роль в обеспечении "зеленой" электроэнергией. Высокий гидроэнергетический потенциал рек на освобожденных территориях повышает эффективность проектов по строительству и восстановлению. В этом направлении важно сотрудничество с частными инвесторами.

Подчеркнуто, что проект восстановления и эксплуатации малых ГЭС в Кяльбаджаре и Лачине является еще одним показателем азербайджано-турецкого братства. Это первый совместный проект ГЭС с частным сектором на освобожденных территориях.

Ввод в эксплуатацию станции «Малыбей», фундамент которой заложен в рамках первого этапа проекта, позволит обеспечить электроэнергией около 7 тыс. домов.

Отметим, что в декабре прошлого года ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», группа компаний «Demirören Yatırım Holding A.Ş.» (Турция) и ООО «Arges Enerji Team» подписали Соглашение о совместном участии, согласно которому на реках Хакари и Тертер будут введены в эксплуатацию пять малых ГЭС.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов манатов. В целом в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять станций общей мощностью 13,8 МВт. Срок службы станций составляет 30 лет. Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

На первом этапе проекта на реке Забух на территории Лачинского района планируется строительство ГЭС «Малыбей» мощностью 5,1 МВт, на втором этапе - ГЭС «Галача 2» (3,4 МВт), «Минкенд» - 1,8 МВт, «Галача 1» - 1,1 МВт. Третий этап предусматривает строительство малой ГЭС «Тертер 1» мощностью 2,4 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.