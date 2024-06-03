При поддержке Kapital Bank был проведен семинар на тему «Финансирование экспорта»

БАКУ/Trend/ - При поддержке Kapital Bank и организации Центра поддержки экспорта «Единое Окно» в Центре анализа экономических реформ и коммуникации был проведен обучающий семинар на тему «Финансирование экспорта».

Целью проекта было повышение инклюзивности и содействие внешнеторговым представителям Азербайджана в обеспечении быстрого доступа к финансовым ресурсам, расширение использования торгово-финансовых инструментов экспортеров, испытывающих проблемы с регулярным ликвидным обеспечением, информирование их об инновационных финансовых инструментах.

На семинаре также участвовали представители Kapital Bank. Заместитель директора департамента по работе с малыми и средними предпринимателями Эльчин Мустафаев в своем выступлении рассказал о важности проведения встреч с предпринимателями в этом формате, о шагах, предпринимаемых банком в направлении предпринимательства, о возможностях, созданных для предпринимателей, о том, что все инициативы направлены на улучшение клиентоориентированного обслуживания. На семинаре менеджер по МСП и корпоративным продуктам Kapital Bank Орхан Мурсалов и владелец продукта Исмет Вакилов подробно рассказали предпринимателям об овердрафте, таможенной кредитной линии, факторинге, финансировании торговых операций, авансовых платежах при экспорте и аккредитиве.

После выступлений состоялся обмен мнениями, были даны ответы на интересующие участников вопросы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.