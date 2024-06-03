Гюнай Аскерова подчеркнула роль PwC в устойчивом финансировании на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Старший менеджер по обеспечению устойчивого развития компании PwC Азербайджан Гюнай Аскерова выступила на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления, посвящённой «Году солидарности во имя зеленого мира». В ходе панельной сессии на тему «Направление в будущее: инновации в финансировании изменения климата для устойчивого будущего» Гюнай Аскерова рассказала о методах финансирования климата и инноваций, подчеркнув роль PwC в продвижении устойчивых финансовых решений.

В дискуссии, модератором которой выступила Шабнам Мамедова из Оргкомитета COP29, приняли участие известные докладчики, в том числе Франк Гбагиди из Eurasia Group, Моника Гарай-Фодор из Обудского университета, Рустам Тахиров из Центрального банка Азербайджанской Республики и Заур Мамедов из Азербайджанской операционной компании COP29.

Все они подчеркнули исключительную важность инновационных финансовых решений для обеспечения устойчивого будущего.