Банк ABB представил новый имиджевый фильм!

БАКУ /Trend/ - Крупнейший финансовый институт региона, Банк ABB, презентовал новый имиджевый фильм. Фильм под девизом «ABB – Это мы!» подчеркивает объединяющую роль Банка.

Благодаря универсальным решениям, разнообразным продуктам и услугам, удовлетворяющим потребности всех клиентов, а также новым инициативам и участию в крупных проектах, Банк ABB оказывает значительное положительное влияние на развитие общества.

Банк обслуживает более 3 миллионов частных клиентов и около 20 тысяч корпоративных. Он является надежным финансовым партнером для многих государственных и частных учреждений, малого и среднего бизнеса в нашей стране. Около 1800 акционеров имеет долю в Банке ABB, а в офисах Банка работает более 3500 сотрудников. Банк ABB объединяет этих людей и их близких вокруг созданных ценностей, устанавливает связи между отдельными людьми и учреждениями, создает возможности и поддерживает процессы развития. Все это еще больше укрепляет объединяющую роль Банка ABB.

Председатель Правления Банка Аббас Ибрагимов отметил: «Сегодня Банк ABB стал не просто банком, а важной частью повседневной жизни наших людей. Эту ценность мы создали вместе с нашими клиентами, партнерами, акционерами, сотрудниками и всеми, кто причастен к Банку ABB. Мы – единое целое с ними, а они – с Банком ABB. Вместе мы – ABB! Послание нашего имиджевого фильма «ABB – Это мы!» подчеркивает эту реальность».

Посмотреть фильм можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.