Сегодня открывается Бакинская энергетическая неделя

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинает работу Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week), передает Trend.

Бакинская энергетическая неделя, которая пройдет с 4 по 6 июня, объединяет три престижных мероприятия: это 29-я Каспийская нефтегазовая выставка «Caspian Oil & Gas», 12-я Каспийская международная выставка энергетики и «зеленой» энергетики «Caspian Power» и 29-й Бакинский энергетический форум.

В Бакинском Экспоцентре пройдут выставки «Caspian Oil&Gas» и «Caspian Power», а в Бакинском Конгресс-центре, построенном по экологической концепции, состоится Бакинский энергетический форум.

Около 300 компаний из 37 стран подтвердили свое участие в Бакинской энергетической неделе.

Помимо Азербайджана, в мероприятии принимают участие представители США, Германии, Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Болгарии, Великобритании, Чехии, Китая, Алжира, Финляндии, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Израиля, Швеции, Италии, Латвии, Казахстана, Катара, Венгрии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Узбекистана, Румынии, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Словении, Турции, Украины и Японии.

Компании из Швеции, Индии и Словении впервые принимают участие в данном мероприятии.

Большинство из них – иностранные участники, проявляющие большой интерес к «зеленой» энергетике Азербайджана. 40 процентов выставочной площади принадлежит известным компаниям, постоянным участникам выставок.

Ожидается, что в этом году в Бакинской энергетической неделе примут участие следующие высокопоставленные гости: министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, управляющий директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), председатель компании Masdar, президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, министр энергетики Венгрии Чаба Лантос, старший советник по многосторонней энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, генеральный директор Энергетического директората Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро и другие.