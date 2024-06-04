Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики принесло пользу всему региону - Эрдоган (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики принесло пользу всему региону.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое зачитал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Мы намерены еще больше углубить сотрудничество между двумя странами. Я надеюсь, что Бакинская энергетическая неделя послужит возможностью для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и внесет свой вклад в мир и стабильность в нашем регионе.

Наши отношения с Азербайджаном, как и во всех сферах, сильны и в энергетической сфере. Наше многолетнее сотрудничество, благодаря которому стала возможным реализация трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и, увенчавший это сотрудничество TANAP, не только принесло пользу Турции и Азербайджану, но и внесло важный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы.

Транспортировка газа, который будет производиться в Туркменистане, в Турцию и Европу нашими совместными усилиями и расширение объемов TANAP - это уже вопрос времени. То, что проделанная в этом направлении работа очень скоро принесет результаты, несомненно, станет еще одним совместным успехом Турции и Азербайджана", - говорится в обращении президента Турции.

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