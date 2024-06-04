НПЗ в Баку начнет выпуск бензина "Евро-5"

БАКУ /Trend/ - До конца июня на Бакинском НПЗ им. Гейдара Алиева начнется производство автомобильного бензина по экологическому стандарту "Евро-5", сообщил Trend информированный источник.

Он напомнил, что в мае 2023 года завод начал производство дизельного топлива по стандарту "Евро-5".

БНПЗ в настоящее время реализует масштабный проект по модернизации и реконструкции. Мощность БНПЗ составляет на данный момент 6,5 млн тонн в год, по итогам модернизации и реконструкции завод будет рассчитан на переработку всех сортов нефти стран Каспийского региона суммарным объемом 7,5 млн тонн в год.

Полное завершение проекта планируется в 2027 году. После модернизации на заводе будут производиться 2 млн тонн в год автомобильного бензина. Дизельного топлива будет производиться 2,9 млн тонн, реактивного топлива - 1 млн тонн, нефтехимической продукции - 390 тыс. тонн.