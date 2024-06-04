Названы планируемые сроки принятия SOCAR инвестрешения по 2-й стадии разработки месторождения "Абшерон"

БАКУ /Trend/ - SOCAR будет стараться, чтобы финальное инвестиционное решение (FID) по второй фазе разработки каспийского газоконденсатного месторождения "Абшерон" было принято до конца 2024 года, сказал журналистам вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов, сообщает Trend.

"Ведутся переговоры с ADNOC и Total по FİD. Мы надеемся, что решение будет принято в конце 2024 года", - сказал Гусейнов.

В случае возникновения вопросов в переговорах, FİD, по его мнению, может быть точно принято до середины 2025 года.

Участниками каспийского проекта "Абшерон" являются SOCAR (35 процентов), TotalEnergies (35 процентов) и национальная компания Абу-Даби ADNOC (30 процентов).

Первый газ на этом месторождении был получен 10 июля 2023 года (в рамках первой фазы освоения месторождения). Пик по фазе 1 "Абшерон" касается годовой добычи 1,5 миллиарда кубометров газа в год, и выход на этот показатель может произойти в 2024 году. Весь газ с первой фазы выкупает SOCAR. Вторая фаза "Абшерон" нацелена на то, чтобы общая добыча газа на этом месторождении вышла на 5-6 миллиардов кубометров в год, и у Азербайджана появился бы дополнительный газ для экспорта.

В 2023 году "Абшерон" дал 800 миллионов кубометров природного газа и 300 тысяч тонн конденсата. Газ пошел на внутреннее пользование, конденсат - на экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Контрактная площадь месторождения составляет 747 квадратных километров, оно находится в 100 км от Баку на глубине моря 500 метров. Запасы оценены в 350-400 миллиардов кубометров газа. В январе-марте 2024 года операционная компания "JOCAP" (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V., ответственна за извлечение углеводородов с этого месторождения) добыла с месторождения "Абшерон" 400 миллионов кубометров газа и 140 тысяч тонн конденсата.