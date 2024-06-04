SOCAR хочет как можно скорее начать добычу с месторождения "Карабах"

БАКУ/Trend/ - SOCAR планирует уже в обозримом будущем начать добычу на каспийском месторождении "Карабах", так как оно обладает коммерческими ресурсами нефти.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сообщил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов.

"На "Карабахе" уже есть три разведочные и одна оценочная скважины, пробуренные ранее норвежской Equinor. Само месторождение было открыто в марте 2020 года. Мы хотим как можно скорее начать там добычу, так как были подтверждены запасы углеводородов", - отметил Гусейнов.

Отметим, что Equinor вышла из этого проекта, и он сейчас полностью находится на балансе SOCAR. Предварительные оценочные геологические запасы месторождения "Карабах" на Каспии - более 40 миллионов тонн нефти, из них свыше 21 миллиона тонн — извлекаемые ресурсы. Прежние работы велись на основании подписанного SOCAR и Equinor 30 мая 2018 года в Баку "Risk Service Contract" (на паритетных началах). Ожидалось, что добыча нефти с "Карабаха" могла бы начаться в 2025-2026 годах, и месторождение давало бы в среднем в сутки 5 тысяч тонн нефти и 4,5 миллиона кубометров газа (оценки SOCAR). Для этого строилась стационарная платформа в Баку (в Гарадагском районе, на заводе SOCAR).

Напомним, что первый раз SOCAR привлекла иностранных партнеров к изучению "Карабаха" в 1995 году (контракт Production Sharing Agreement был заключен с компаниями Devon, ЛУКойл, Agiр и СП "LUKAgiр" — консорциум CIPCO), по итогам бурения 3-х скважин были выявлены углеводороды, но грянувший в 1998-1999 годах мировой нефтяной кризис, приведший к падению цен на нефть до 12-15 долларов США за баррель (средняя цена за "бочку" Brent в те годы), "похоронил" планы на дальнейшую реализацию проекта, и 23 февраля 1999 года PSA по "Карабах" было аннулировано.

В настоящее время средняя цена на нефть составляет около 90 долларов США за баррель, но у Equinor сменились приоритеты, и компания не хочет инвестировать в месторождение "Карабах" с небольшими извлекаемыми запасами. В целом, "Карабах" был открыт азербайджанскими нефтяниками на Каспии в 1959 году в результате сейсмических исследований в 120-130 км к востоку от Баку.

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