Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Команда ABB стала победителем турнира!

Экономика Материалы 4 июня 2024 16:39 (UTC +04:00)
Команда ABB стала победителем турнира!
Фото: ABB

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Межбанковский шахматный турнир, организованный Ассоциацией банков Азербайджана и Федерацией шахмат Азербайджана в честь 101-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, завершился. Команда ABB заняла первое место.

Представители ABB также продемонстрировали выдающиеся результаты в индивидуальных соревнованиях. Рауф Гаджилы стал чемпионом турнира в личном зачете, а Расул Мансимли завоевал третье место.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

Лента

Лента новостей

Читать все новости