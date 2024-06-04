Команда ABB стала победителем турнира!

БАКУ /Trend/ - Межбанковский шахматный турнир, организованный Ассоциацией банков Азербайджана и Федерацией шахмат Азербайджана в честь 101-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, завершился. Команда ABB заняла первое место.

Представители ABB также продемонстрировали выдающиеся результаты в индивидуальных соревнованиях. Рауф Гаджилы стал чемпионом турнира в личном зачете, а Расул Мансимли завоевал третье место.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.