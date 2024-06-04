Созданная в Азербайджане нефтегазовая инфраструктура будет служить долгие годы - вице-президент SOCAR

БАКУ /Trend/ — Созданная в Азербайджане нефтегазовая инфраструктура будет служить долгие годы и делает проекты эффективными.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов 4 июня в ходе панельной дискуссии "Ломая стереотипы: формируя энергетические решения" в Baku Expo Center.

«Азербайджан богат ресурсами нефти и газа. У нас в Бибиэйбате была пробурена первая буровая скважина, и это месторождение до сих пор дает нефть. В Азербайджане построена крупная инфраструктура и на берегу, и на море, развиты крупные трубопроводы, действуют уникальные буровые платформы. Думаю, что ключ к оптимальному и эффективному развитию сектора углеводородов — в наличии развитой инфраструктуры», — отметил Гусейнов.

По его словам, многие платформы и трубопроводы действуют 25-30 лет, но при развитии технологий их "жизнь" может продлиться еще на такой же срок.

«Если существует малорентабельное, на первый взгляд, месторождение, наличие инфраструктуры повысит его привлекательность», — считает вице-президент SOCAR.

Он выразил признательность bp за содействие в течение 30 лет в развитии инфраструктуры добычи и прокачки углеводородов.

Гусейнов сообщил, что в настоящее время SOCAR активно проводит цифровизацию для повышения безопасности работ, а также следует «зеленым» трендам в своих операциях на суше и в море.