В Азербайджане готовятся несколько законов по повышению энергоэффективности зданий (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует огромный потенциал для повышения энергоэффективности зданий.

Об этом Trend сказал руководитель отдела электро- и теплоэнергетики министерства энергетики Азербайджана Алескер Хасанов.

Он отметил, что основная доля потребителей энергии, около 40%, приходится на здания.

"Это как жилые, так и нежилые постройки, например, здания коммерческого сектора и системы отопления. Важнейшие шаги для обеспечения энергоэффективности зданий включают проектирование, строительство и реализацию каркаса. После строительства здания используются в соответствии с требованиями энергоэффективности. Декарбонизация — это важный шаг, который включает меры по снижению потребления энергии. В Азербайджане существует огромный потенциал для повышения энергоэффективности зданий, многие из которых построены еще в советское время и эксплуатируются длительный период. Такие здания имеют значительный потенциал для повышения энергоэффективности, однако некоторые из них сносятся и заменяются новыми. В настоящее время разработано множество стандартов для обеспечения энергоэффективности, которые обновляются и адаптируются к современным требованиям", - сказал он.

По его словам, недавно был принят новый закон об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности, который включает планы по паспортизации зданий.

"Для реализации этих планов готовится несколько законов, в том числе разработанных архитектурным комитетом. Эти мероприятия повысят энергоэффективность зданий, которые будут сертифицированы соответствующим образом.

Важно учитывать и соблюдать энергоэффективные нормы при проектировании и строительстве зданий, выбирать энергоэффективные строительные материалы. Например, использование стеклянных бутылок и других энергоэффективных материалов способствует повышению энергоэффективности. Кроме того, строительство частных домов и зданий также должно быть направлено на повышение энергоэффективности. Важными аспектами являются направление строительства здания, влияние ветра, использование солнечного света и естественного освещения, выбор материалов и правильное использование здания для его декарбонизации", - добавил он.