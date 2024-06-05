Петер Сийярто о закупке газа у Азербайджана в 2024 году (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Вопрос закупки Венгрией газа Азербайджана в 2024 году будет зависеть от реальности регионального энергетического рынка.

Об этом сказал в среду эксклюзивно Trend глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах 29-го Бакинского энергетического форума.

"Весной мы запустили в нашу систему 50 миллионов кубометров газа SOCAR и готовы покупать еще. У нас есть рамочное соглашение на 100 миллионов кубометров. Но вопрос в том, примем ли мы это физически или нет. Если нам нужно будет брать этот газ с точки зрения безопасных поставок, мы это сделаем. Если это нам не понадобится, то оставим на следующий год", - подчеркнул Сийярто.

Отметим, что потребности Венгрии в газе составляют 10 миллиардов кубометров в год.

Напомним, что крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа MVM CEEnergy и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали ранее контракт на продажу 100 миллионов кубометров газа. SOCAR закачала в прошлом году 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.

Венгрия в 2023 году купила у Азербайджана 50 миллионов кубометров газа для своего ПГХ, а в апреле 2024 года начала его использование.