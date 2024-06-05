COP29 может стать отправной точкой для новой эры в энергетическом сотрудничестве - Анджела Уилкинсон (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - COP29 может стать отправной точкой для новой эры в энергетическом сотрудничестве.

Об этом в среду сказала Trend генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон в кулуарах 29-го Бакинскго энергетического форума.

"Отрадно, что конференция COP29 пройдет в Азербайджане, где началась современная нефтяная эра. Проведение этого мероприятия в Азербайджане соеденит прошлое и будущее. Я надеюсь, что это событие станет отправной точкой для новой, прогрессивной и прагматичной эры в энергетическом сотрудничестве", - подчеркнула она.

Уилкинсон также упомянула, что Азербайджан активно использует свои энергетические возможности, исследуя перспективы ветровой и солнечной энергетики, а также развития и экспорта своих газовых ресурсов.

"Азербайджан рассматривает способы увеличения использования возобновляемых источников энергии внутри страны, а также оказывает помощь европейским странам через поставку газа для обеспечения энергетической безопасности", - добавила она.

Отметим, что 5 и 6 июня в выстроенном согласно экологической концепции Баку Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели проходит 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.

Поддержку Бакинскому энергетическому форуму оказывает министерство энергетики Азербайджанской Республики, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) - главный партнер мероприятия. Впервые форум проходит при поддержке ОПЕК.

В форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

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