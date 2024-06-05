Банк ABB представил Отчет об Устойчивом Развитии за 2023 год!

БАКУ/Trend/ - Банк ABB, придерживаясь своих Целей Устойчивого Развития (ЦУР) и обязательств в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), представил отчет за 2023 год. Этот отчет был подготовлен с учетом рекомендаций Стандартов Глобальной Отчетности (GRI) 2021 года и руководств международных организаций в области устойчивого развития, в рамках инициативы «Сотрудничество в области развития зеленого мира».

В отчете представлены результаты деятельности Банка ABB в области социального, экологического, экономического и ответственного управления за 2023 год. Показатели устойчивого развития Банка представлены в сравнительной форме за последние три года, что позволяет лучше понять тенденции развития Банка ABB.

Международная аудиторская фирма EY выдала независимое заявление о достоверности и прозрачности представленных в отчете нематериальных показателей.

Председатель Правления Банка ABB, Аббас Ибрагимов, отметил: «Этот отчет представляет собой обзор достижений, которых мы добились за последние годы в направлении устойчивого развития как Финансовая группа ABB. Такой отчет имеет для нас особую ценность в «Год солидарности за зеленый мир». Это помогает оценить наши результаты и определить новые цели. Следуя нашей традиции, мы постарались сделать информацию в нашем Отчете об устойчивом развитии за 2023 год максимально полной. Подходы новые, стандарты соответствуют международной практике».

Напомним, что Банк ABB в этом году также присоединился к Глобальному Соглашению ООН в рамках своих усилий в области устойчивости. Это соглашение способствует поощрению социальной ответственности бизнеса и соответствию его принципам устойчивого развития.

Ознакомиться с отчетом вы можете здесь.

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