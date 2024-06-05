В Азербайджане утвержден Порядок предоставления госгарантии на кредиты в связи с производством продовольственной пшеницы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок предоставления государственной гарантии по кредитам, предоставляемым за счет собственных средств кредитных организаций субъектам предпринимательства, взявших на себя обязательства по производству продовольственной пшеницы, на приобретение современных оросительных систем, заключившим договор с министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Кредитный портфель на сумму 280 миллионов манатов, предоставляемых субъектам предпринимательства в соответствии с упомянутым порядком, обеспечивается государственной гарантией на сумму до 168 миллионов манатов.

Государственная гарантия будет предоставлена на основании "Рамочного гарантийного соглашения о государственном гарантийном обеспечении кредитов, выдаваемых хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с обязательствами по производству продовольственной пшеницы", заключенного между министерством финансов и Агентством аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства.

Минфин, с учетом требований закона "О государственном долге", обязан исполнять гарантированные государством, но неисполненные долговые обязательства субъектов хозяйствования за счет средств Фонда обеспечения долгов, полученных под государственную гарантию.

Государственная гарантия, предоставляемая в соответствии с этим порядком, будет применяться ко всем кредитным договорам, заключенным с государственной гарантией до 1 января 2028 года.

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