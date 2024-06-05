Представитель SOCAR о цифровой трансформации структур компании

БАКУ /Trend/ - Реализация цифровой трансформации структур SOCAR началась 7 лет назад и можно говорить о подтвержденном эффекте от этого процесса.

Об этом сказал, выступая на Бакинском энергетическом форуме, руководитель технологического департамента SOCAR Мурад Абдуллаев, сообщает Trend.

Он отметил, что процесс цифровизации начался 7 лет назад с заводов Petkim (управляются SOCAR в Турции) и было признано, что достигнутые на этих предприятиях результаты соответствуют требованиям 4-й промышленной революции ООН. В частности, на 7 процентов удалось добиться экономии энергии на Petkim.

"Оценив результаты по Petkim, мы 2 года назад начали цифровую трансформацию по структурам SOCAR в самом Азербайджане, и это охватывает все сегменты - разведку, добычу, хранение и сбыт углеводородов", - сказал Абдуллаев.

По его словам, большая работа в этой связи была проведена на сумгайытском заводе SOCAR Carbamide, где благодаря диджитализации выбираются лучшие эксплуатационные решения.

"Цель цифровизации работы всех объектов SOCAR - добиться устойчивого экономического эффекта при снижении экологического воздействия", - подчеркнул он.

В целом, цифровая трансформация входит в стратегию развития SOCAR (до 2035 года).