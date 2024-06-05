Стали известны детали сделки о приобретении венгерской компанией доли в "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - Венгерская MVM Group заключила договор купли-продажи с азербайджанским государственным предприятием ЗАО «Южный газовый коридор» («ЮГК») на приобретение 5% доли в Соглашении о разделе продукции по шельфовому газоконденсатному месторождению «Шахдениз» и 4% акций компании «Азербайджанская газовая компания с ограниченной ответственностью» («AGSC») в трубопроводной системе доставки природного газа, добываемого на газоконденсатном месторождении «Шахдениз», в ЕС, передает Trend со ссылкой на сообщение MVM.

"Шахдениз" — одно из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений, открытое в 1999 году. Месторождение расположено на глубоководном шельфе Каспийского моря, примерно в 70 км к юго-востоку от Баку. Оператором добычи является bp.

Объекты "Шахдениз" могут добывать до 29 миллиардов кубометров природного газа и около 60 миллионов баррелей конденсата в год. Месторождение обладает значительными запасами углеводородов и обеспечивает надежную и стабильную добычу уже почти 20 лет. Всего с момента открытия на месторождении добыто более 218 миллиардов кубометров природного газа и 371 миллион баррелей конденсата.

Добытый природный газ поставляется с морского газоконденсатного месторождения по трубопроводам азербайджанским, грузинским, турецким и европейским партнерам на основе долгосрочных договоров о продаже и транспортировке газа, заключенных с AGSC.

"Приобретая долю в газовом месторождении "Шахдениз", MVM Group будет сотрудничать с SGC и ведущими мировыми энергетическими компаниями, такими как bp (29,99%), Лукойл (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Сделка полностью соответствует усилиям Европейского союза по диверсификации, а также национальной энергетической стратегии и стратегии роста MVM Group. Ожидается, что закрытие сделки, в рамках которой MVM Group приобретет право собственности, состоится в третьем квартале 2024 года после выполнения прецедентных обычных условий.

Отметим, что SGC в "Шахдениз" представляет интересы Азербайджана. До сделки доля SGC составляла 21,02 процента.