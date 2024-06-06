Азербайджан и ОАЭ запускают проекты по возобновляемым источникам энергии в рамках подготовки к COP29 - Euronews

БАКУ /Trend/ - На сайте телеканала Euronews опубликована статья о трех крупномасштабных солнечных и ветровых проектах в Азербайджане общей мощностью 1 ГВт, которые совместно реализуют Баку и Абу-Даби.

Как передает Trend, в статье отмечается, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты объявили о совместном решении построить в Азербайджане три крупные солнечные и ветровые электростанции мощностью 1 ГВт, церемония закладки которых состоялась 4 июня в рамках Бакинской энергетической недели.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил Euronews, что это мероприятие "фактически демонстрирует нашу зеленую повестку дня, а также демонстрирует, что наша позиция привлекательна не только для тех, кто инвестирует в ископаемое топливо, но и для тех, кто инвестирует в возобновляемые источники энергии. Masdar - наш стратегический партнер в области возобновляемых источников энергии".

Проекты включают солнечную электростанцию ​​мощностью 445 МВт в Билясуваре, солнечную электростанцию ​​мощностью 315 МВт в Нефтчале и ветряную электростанцию ​​мощностью 240 МВт в Гарадаге на Абшероне. Ожидается, что электростанции будут производить в среднем 2 млрд 3 025 млн кВт⋅ч электроэнергии в год, что, в свою очередь, позволит сэкономить 496 млн кубических метров природного газа в год и предотвратить более 943 тыс. тонн выбросов углекислого газа.

В материале также уделено внимание заявлениям министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателя Masdar и президента COP28 Султана Ахмеда Аль-Джабера: "Мы гордимся, что сотрудничаем с Азербайджаном в этом значительном расширении его потенциала возобновляемой энергетики и поддерживаем путь Азербайджана к диверсификации энергетики, стимулировании новых отраслей промышленности, создании новых рабочих мест и его устойчивого экономического роста".

Euronews со ссылкой на слова эмиратского министра также подчеркивает амбициозные цели сторон по наращиванию втрое мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году.

"Это действительно демонстрирует, как страна, которая создала капитал за счет ископаемого топлива, теперь направляет его на развитие возобновляемых источников энергии, и будучи страной, принимающей СОР29, это также наша обязанность быть среди лидеров "зеленого" перехода", - заявил Президент Ильхам Алиев Euronews.

Телеканал также отмечает, что на открытии Бакинской энергетической недели, одного из самых важных событий глобального энергетического календаря, где собрались более 300 компаний из 37 стран, прозвучали призывы перейти на более экологически чистые энергетические решения, применить достижения в области искусственного интеллекта, а также обеспечить экономический рост в развивающихся странах, чтобы способствовать ускорению климатически позитивного устойчивого развития.