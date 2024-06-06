В Нахчыване будет создан Дата-центр (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:58)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване будет создан дата-центр.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности министра - заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики Рахид Алекберли во время IV Саммита ИТ-руководителей государственных структур.

По его словам, создание дата-центра планируется в соответствии с новым проектом.

"Работы по проекту уже завершены, реализация проекта начнется после его утверждения", - добавил Алекберли.

Отметим, что сегодня состоялcя IV саммит ИТ-руководителей государственных структур.

Мероприятие было организовано Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана с целью обмена опытом между руководящим составом государственных структур по информационной безопасности и усиления межведомственной коммуникации.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей 73 государственных структур.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!