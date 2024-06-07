Увеличьте свой доход с помощью высоких процентов от вкладов Kapital Bank

БАКУ/Trend/ - Напомним, что первый банк страны Kapital Bank объявил о депозитной кампании, которая обеспечивает 10% годового дохода на 6 месяцев. Из-за высокого спроса клиентов срок кампании был продлен до конца июня. Таким образом, любой, кто разместит депозит «Капитал» до 30 июня в течение 6 месяцев получит годовой доход в размере 10%.

Те, кто хотят превратить свои деньги в безопасную и надежную инвестицию, воспользовавшись кампанией могут обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank, или сделать этот процесс еще проще, не теряя времени, с помощью цифрового депозита. Для этого можно разместить сбережения в цифровом депозите мобильного приложения от Birbank.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/rdprj

Следует отметить, что минимальная сумма депозита, размещаемого при обращении в филиал, составляет 500 AZN, а минимальная сумма цифрового депозита – 1 AZN. Сумма вклада может быть увеличена минимум на 100 манатов. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно или в конце периода. Страховая сумма составляет 100 000 манатов.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/kdprj

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.