Президент Турции вручил главе SOCAR награду «Чемпион по экспорту», которой удостоен НПЗ STAR (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Конгресс-центре «Халич» в Стамбуле состоялась церемония вручения наград «Чемпион по экспорту 2023 года», организованная Советом экспортеров Турции (TIM).

Как передает Trend со ссылкой на SOCAR, мероприятие прошло при участии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На церемонии были награждены 10 компаний, осуществивших наибольший экспорт из Турции в прошлом году.

В число награжденных вошел нефтеперерабатывающий завод STAR компании SOCAR Turkey, крупнейшего прямого иностранного инвестора и интегрированной промышленной группы Турции. Согласно обнародованному TIM списку «Чемпионов по экспорту 2023 года», НПЗ занял 3-е место в Турции по общей стоимости экспорта продукции. STAR также стал лидером в номинации «Химические вещества и продукция».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вручил награду «Чемпион по экспорту» нефтеперерабатывающего завода STAR президенту Государственной нефтяной компании Азербайджана – SOCAR Ровшану Наджафу.

А награду за первое место в номинации «Химические вещества и продукция» НПЗ STAR президенту SOCAR вручил министр торговли Турецкой Республики Омер Болат.

Врученные награды являются ярким примером высокого уровня поддержки деятельности SOCAR в Турции.