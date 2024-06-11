Началась подписка на акции Банка ABB!

БАКУ /Trend/ - 11 июня 2024 года состоялось мероприятие по случаю начала подписки на акции Банка ABB. Проходившее под девизом “ABB səhmdarı ol! – Mərkəzdən hər kəsə!” мероприятие прошло в символичном месте. Оно было организовано в историческом здании, построенном в начале прошлого века именно как банк, на фасаде которого написано «Банкъ». В начале 90-х годов в этом здании располагался главный офис Банка ABB, а сейчас здесь находится Центральный филиал.

Вместе с руководством Банка ABB на мероприятии присутствовали представители Центрального банка Азербайджана, Бакинской фондовой биржи, Национального депозитного центра и Ассоциации банков Азербайджана.

Подписка продлится 3 месяца. На продажу выставлено 322 000 000 акций Банка. Минимальная цена одной акции составляет 27 гяпиков. В течение периода подписки граждане могут подавать заявки по цене 27 гяпиков или выше. Один гражданин может заказать минимум 100, максимум 75 000 акций Банка ABB.

Подписку на акции Банка можно оформить через раздел «Инвестиции» в приложении ABB-mobile, во всех филиалах Банка ABB, а также через андеррайтера эмиссии акций ABB-Invest и другие инвестиционные компании страны.

Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов заявил: «После завершения процесса эмиссии Азербайджанское государство останется главным крупным акционером нашего Банка. Мы отдаем предпочтение привлечению не крупных частных инвесторов, а именно мелких держателей акций, так как цель состоит в том, чтобы как можно больше наших граждан могли стать акционерами Банка ABB и воспользоваться альтернативными инвестиционными возможностями. Это окажет значительное положительное влияние на рынок ценных бумаг нашей страны».

Банк ABB является одним из самых прибыльных коммерческих учреждений страны и региона. Банк регулярно выплачивает дивиденды своим акционерам из годовой прибыли. Сумма дивидендов за последние три года составила: 125 миллионов манатов в 2022 году, 156,6 миллиона манатов в 2023 году и 185 миллионов манатов в 2024 году. В этом году годовая доходность дивидендов по акциям Банка ABB достигла 15,1%.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.