В ЦБА назвали объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана (дополнено)

Первая версия опубликована в 11:29

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в экономику других стран составил 330,451 миллиона долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В топ-5 стран-лидеров по объему ПИИ из Азербайджана входят ОАЭ - 65,787 миллиона долларов, Турция - 40,03 миллиона долларов, Австрия - 28,951 миллиона долларов, Кыргызстан - 25,962 миллиона долларов и Великобритания - 23,897 миллиона долларов", - подчеркнул он.

Отметим, что в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана составил 3,1 миллиарда долларов США.

Напомним, что в 2023 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента).