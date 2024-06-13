БАКУ /Trend/ - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (UNESCAP) намерена расширить доступ азербайдажанских стартапов к корпоративному венчурному капиталу.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказала представитель UNESCAP Хизер Страус (Heather Strauss) в кулуарах проходящей в Баку программы обучения готовности к экспорту и иностранным инвестициям "Цифровые малые и средние предприятия и стартапы, готовые к расширению масштаба" в рамках проекта "Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана" (IDEA).

"На этой неделе мы поддерживаем Центр четвертой промышленной революции в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом и AZPROMO, проводя серию семинаров. Вчера мы представили SIRI, Индекс готовности умной промышленности. Сегодня мы начинаем двухдневный очный семинар, за которым последует серия виртуальных мероприятий для стартапов из Азербайджана, Турции и Таджикистана. Цель семинара - практическая работа со стартапами, находящимися на стадии расширения, и их обучение методам привлечения корпоративного венчурного капитала. Объем этого рынка исчисляется триллионами долларов, и стартапы на стадии расширения могут получить доступ к финансированию на сумму около трех триллионов долларов. Однако большинство стартапов сталкиваются с проблемами в поиске и привлечении инвесторов. На этом семинаре участники узнают, как найти корпоративных венчурных инвесторов, установить с ними контакт и представить свои проекты. Это знание поможет стартапам использовать капитал для расширения и масштабирования своих компаний", - отметила она.

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