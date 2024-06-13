ВЭФ наметил ряд приоритетных действий в рамках инвестиций в цифровую экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум (ВЭФ) наметил ряд приоритетных действий в рамках инвестиций в цифровую экономику и прямых иностранных инвестиций в цифровую сферу Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал представитель представитель Всемирного экономического форума Мэтью Стивенсон (Matthew Stephenson) в видеообращении в ходе проходящей в Баку программы обучения готовности к экспорту и иностранным инвестициям "Цифровые малые и средние предприятия и стартапы, готовые к расширению масштаба" в рамках проекта "Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана".

"Мы активно работаем над тем, чтобы понять потребности компаний и определить список мер, способствующих росту инвестиций в цифровую экономику и прямые иностранные инвестиции в цифровую сферу. Мы провели семинар в Баку и определили ряд приоритетных действий. Сегодняшний семинар направлен на реализацию этих приоритетов, поддержку роста инвестиций и решение существующих задач путем обмена мнениями и принятия соответствующих мер. Сегодня у нас есть уникальная возможность работать вместе над повышением цифровой готовности", - подчеркнул он.

Отметим, что проект "Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана" предусматривает три этапа. В рамках второго этапа проекта, инициированного Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (C4IR Azerbaijan) и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) окажет поддержку в наращивании потенциала цифровых малых и средних предприятий и стартапов для выявления и привлечения прямых иностранных инвестиций и увеличения экспорта цифровых услуг.

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