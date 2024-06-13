ЗАО Azerbaijan Airlines присоединится к программе экологической аккредитации CANSO GreenATM (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - УВД «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) подписал меморандум о взаимопонимании с целью стать членом авторитетной программы аккредитации CANSO GreenATM, направленной на повышение экологической ответственности в авиационной отрасли.



AZANS стремится к получению аккредитации в рамках данной программы, чтобы продемонстрировать свое обязательство по вопросам устойчивого развития.



Документ о вступлении в программу GreenATM подписали президент AZAL Самир Рзаев и генеральный директор CANSO Саймон Хоккард.



Этот важный шаг был сделан в рамках Всемирного саммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO, проходящего в Баку с 11 по 13 июня.



Программа CANSO GreenATM предлагает поставщикам аэронавигационного обслуживания международно-признанную аккредитацию за их экологические инициативы. Она оценивает воздействие поставщиков аэронавигационного обслуживания на окружающую среду и усилия по сокращению выбросов.



В процессе аккредитации оцениваются различные аспекты, в том числе эксплуатация воздушных судов на земле, в районе аэродрома и по маршруту полета, а также инфраструктура. Оценка ведется по пяти уровням программы, которые свидетельствуют об эффективности действий по охране окружающей среды.



«Наше участие в данной программе подчеркивает приверженность смягчению воздействия авиации на окружающую среду в Азербайджане. Мы ожидаем положительных результатов, которые принесет аккредитация для нашей деятельности и более широкой аудитории. Это примечательное достижение предшествует саммиту COP29, который пройдет в Баку в ноябре 2024 года», — сообщил на церемонии подписания документа президент AZAL Самир Рзаев.



Приняв концепцию GreenATM, УВД «Азераэронавигация» стремится подавать пример, способствуя диалогу по вопросам устойчивого развития и поощряя другие заинтересованные стороны авиационной отрасли реализовывать аналогичные инициативы.



«Мы признательны УВД «Азераэронавигация» и Azerbaijan Airlines за их активное участие в программе CANSO GreenATM. Их приверженность является решающим шагом на пути к достижению более устойчивого будущего для глобального управления воздушным движением», — отметил во время выступления Саймон Хоккард.



В рамках глобальных усилий по решению проблемы изменения климата приверженность AZANS программе CANSO GreenATM подчеркивает ключевой вклад авиационной отрасли в глобальные цели устойчивого развития.



Данная инициатива не только способствует защите окружающей среды, но и создает надежный прецедент для будущих совместных усилий в области устойчивого управления воздушным движением.