Бесплатные карты для клиентов Халг Сыгорта

БАКУ/Trend/ - До 01 сентября клиенты, приобретающие полис страхования КАСКО от Халг Сыгорта, получат от Халг Банка бесплатно карту XalqKart Petrol или XalqKart Cashback сроком на 3 года.

С картой XalqKart Petrol клиенты получают 3% бонусов за безналичные платежи и могут обменивать накопленные бонусы на топливо в крупнейшей в стране сети АЗС Azpetrol. В свою очередь, карта XalqKart Cashback предоставляет 2% кэшбэка за операции по оплате товаров и услуг.

Кроме того, до 31 июля каждый, кто приобретет страхование путешествий от Халг Сыгорта, получит в подарок премиальную карту Visa Platinum сроком на 1 год от Халг Банка.

Карта Visa Platinum предоставляет возможность пользоваться премиальными услугами в любой точке мира. Владельцы карт могут пользоваться различными бесплатными услугами во время путешествий: круглосуточный сервис Visa Concierge, доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках программы LoungeKey, прохождение формальных процедур в аэропортах в ускоренном режиме (Fast Track), получение поддержки по оформлению виз в разные страны, трансфер в/из аэропорта.

Отметим, что количество карточек, выделяемых на кампанию, ограничено.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.