Банк ABB удостоен международного сертификата «Лучший работодатель»!

БАКУ/Trend/ - Банк ABB стремится стать лучшим работодателем в банковском секторе нашей страны и последовательно движется к этой цели. В результате своих усилий Банк получил сертификат международной организации "Top Employers Institute" («Институт лучших работодателей»).

Аудиторы организации проводили сертификационный процесс в течение трех месяцев, оценивая Банк ABB по 255 международным стандартам. Эти стандарты проверялись на соответствие в Банке ABB. Анализ включал такие аспекты, как рабочая среда, привлечение талантов, обучение, разнообразие, равенство и инклюзивность, благополучие, развитие и другие.

Банк ABB выполнил 88% критериев и получил сертификат «Лучший работодатель». Минимальное требование для получения этого сертификата составляет 60%. Согласно мировому опыту, в среднем компании, получившие этот сертификат, соответствуют 85% критериев. Банк ABB превзошел этот показатель, что подчеркивает его превосходство в применении международных практик управления персоналом и создании достойных условий труда для сотрудников.

"Top Employers Institute" до сих пор сертифицировал более 2300 организаций в 121 стране и регионе. Процессы сертификации, проводимые институтом, оказывают положительное влияние на жизнь более 12 миллионов сотрудников по всему миру. Среди компаний, получивших сертификат «Лучший работодатель», такие мировые бренды, как BP, Coca-Cola, HSBC, Unicredit, BMW, Puma, Pepsico, Toyota, Walmart, Philip Morris International, Ferrari, Mercedes, Marriott International, Bosch, HUAWEI, Vodafone, EY.

Подробнее о "Top Employers Institute" можно узнать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.