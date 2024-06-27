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ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канального кондиционера

Экономика Материалы 27 июня 2024 17:43 (UTC +04:00)

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БАКУ/Trend/ - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канального кондиционера.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть заверена печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и размещена на сайте www.procure.az до 04.07.2024 года не позднее 16:00.

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета: Фарана Гейдарова

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5517)

Факс: 012 437-71-21

Моб. тел.: 055-201-60-59

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