Для предпринимателей в Азербайджане создаются наилучшие условия для ведения бизнеса - Микаил Джаббаров

ШУША /Trend/ - В настоящее время для предпринимателей в Азербайджане создаются наилучшие условия для ведения бизнеса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

По его слова, структуры при министерстве экономики Азербайджана по-прежнему предоставляют предпринимателям доступ к финансированию.

"В настоящее время для предпринимателей в Азербайджане создаются наилучшие условия для ведения бизнеса. Резиденты промышленных парков на освобожденных территориях получат значительные налоговые льготы: на 10 лет они освобождаются от налога на прибыль, имущество и землю, начиная с момента регистрации. Государство берет на себя создание необходимой инфраструктуры, включая обеспечение электроэнергией, природным газом, питьевой и технической водой, а также высокоскоростным интернетом", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что удачное расположение промышленных зон на автомобильных и железнодорожных узлах значительно упростит транспортировку грузов.

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