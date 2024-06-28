В Азербайджане есть большие возможности для деятельности в переработке отходов - IFC

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане есть большие возможности для деятельности в переработке отходов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" заявила представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова.

По словам Азимовой, финансовое стимулирование компаний в отношении переработки отходов и следованию модели замкнутого экономического цикла возможно через развитие рынка углеродных кредитов и сертификатов.

Она упомянула, что в отношении производителей должна действовать специальная программа Extended Producer Responsibly (EPR), и каждая компания-производитель той или иной продукции должна быть заинтересована в замкнутом производственном цикле.

"В рамках IFC действует специальная платформа, объясняющая нюансы цикличности, и представители частного сектора и правительства могут найти на этой платформе необходимые рекомендации", - отметила Азимова.

По ее словам, есть большие возможности переработки отходов из стекла, пластика, металла для выпуска компоста для аграрной сферы или других видов продукции.

"Также переработка отходов дает возможность выработки электроэнергии, что снижает выбросы парниковых газов и развивает "зеленую" экономику.

Соответствующие масштабные проекты были осуществлены в Бразилии, в Индии. В Азербайджане также есть большие возможности для деятельности в переработке отходов, эффективном управлении ими", - подчеркнула представитель IFC.

Она также добавила, что в мире каждый год появляется в среднем 2 млрд тонн отходов, и по прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти на 70 процентов, если не будут предприняты срочные шаги по повторной переработке отходов и активному внедрению экономики замкнутого цикла.

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