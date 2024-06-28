ШУША /Trend/ - В первом полугодии 2024 года в Агдамском промышленном парке было утверждено 9 проектов с общим объемом инвестиций 68 миллионов манатов, а в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" – 6 проектов с общим объемом инвестиций 42,7 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Азербайджана Сеймур Адыгезалов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

По его словам, несмотря на недавнее создание, Агдамский промышленный парк по числу резидентов уже второй по величине в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. Более половины общей площади парка уже передано в пользование резидентам.

"На данный момент в Агдамском промышленном парке 25 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций более 216 миллионов манатов получили статус резидентов, 6 предпринимателей получили статус нерезидентов. Резиденты инвестировали в парк более 35 миллионов манатов, создав около 300 постоянных рабочих мест. В будущем в парке планируется создать более 2000 рабочих мест. В промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" сейчас 10 резидентов и 2 нерезидента. Инвесторы планируют вложить в парк более 83,4 миллионов манатов и создать более 700 рабочих мест. На сегодняшний день в парк инвестировано более 14 миллионов манатов, создано более 20 рабочих мест", - сказал он.

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