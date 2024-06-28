Большая часть поданных заявок относится к промышленным паркам на освобожденных территориях Азербайджана - İZİA

ШУША /Trend/ - Большая часть поданных заявок относится именно к промышленным паркам в освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Сеймур Адыгезалов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Наш отдел проверяет бизнес-план, оценивает технико-экономическое и финансовое обоснование проекта. При необходимости даются рекомендации для улучшения проекта. При анализе заявок для Агдамского промышленного парка и промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" также учитываются такие факторы, как влияние создаваемых производственных предприятий на окружающую среду и использование альтернативной энергии. В соответствии с экономическим курсом, установленным Президентом Азербайджанской Республики для освобожденных от оккупации территорий, эти районы должны стать "зеленой" энергетической зоной", - сказал он.

По словам Адыгезалова, параллельно оптимизируется информация по земельным участкам и проверяется соответствие проекта направлениям деятельности промышленного парка.

"Каждая промышленная зона в стране создается с учетом своих специфических направлений деятельности. Это определяется на основе географического положения, сырьевых запасов, традиционных промышленных отраслей региона и других факторов", - добавил он.

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