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В апреле 2025 года в Баку состоится инвестиционный форум

Экономика Материалы 28 июня 2024 13:23 (UTC +04:00)
В апреле 2025 года в Баку состоится инвестиционный форум

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШУША /Trend/ - В апреле 2025 года в Баку состоится инвестиционный форум.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"В форуме примут участие представители как местных, так и зарубежных компаний. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы экспорта азербайджанской, в том числе карабахской продукции, в исламские страны", - сказал он.

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