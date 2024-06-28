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На Бакинской фондовой бирже состоялось церемония «Звонка Открытия» по выпуску облигаций AccessBank

Экономика Материалы 28 июня 2024 13:34 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 28 июня 2024 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошла церемония «Звонка открытия», посвященная выпуску на рынок капитала манатных облигаций AccessBank.

Таким образом, AccessBank выпустил на рынок капитала новые финансовые инструменты в местной валюте, начав размещение облигаций на сумму 5 000 000 (пять миллионов) манатов, которое стартовало с торжественного первого звонка.

Номинальная стоимость каждой из размещенных облигаций составляет 1000 манатов, годовая процентная ставка - 10%, срок погашения - каждые 30 дней, срок обращения - 18 месяцев. Организатором размещения бездокументарных именных процентных, необеспеченных облигаций является Инвестиционная компания ABB-İnvest.

"В соответствии с нашими стратегическими целями, мы направим средства, полученные от указанной эмиссии, на повышение финансовой доступности, а также расширение кредитования бизнеса в регионах Азербайджана", - сказал Орхан Исмайлов, Заместитель Председателя и Исполнительный Директор по Управлению Финансами AccessBank.

В завершение мероприятия представители эмитента AccessBank, Бакинской фондовой биржи и инвестиционной компании ABB-Invest - позвонили в колокол, символизируя выход облигаций на первичный рынок. Таким образом, начались торги облигаций на торговой площадке Бакинской фондовой биржи.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

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