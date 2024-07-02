Азербайджан готов продемонстрировать ведущую роль в климатических действиях на COP29 - Эльнур Солтанов (Эксклюзивное интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В этом году Азербайджан получил ключевую роль в ведущих глобальных дискуссиях по климату.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра энергетики Азербайджана, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов.

"Международное сообщество доверило Азербайджану руководство переговорным процессом, который включает в себя конкретные мандаты и важнейшие вопросы. Переговорный процесс, за которым следят органы Организации Объединенных Наций, предусматривает проведение мероприятий, которые Азербайджан в сотрудничестве с подразделениями ООН проведет и завершит", - пояснил Солтанов.

Он упомянул о важности консенсуса в переговорном процессе, когда все стороны должны согласовывать решения.

"Азербайджан также обладает автономией в рамках своей председательской программы действий, определяющей национальные приоритеты в решении проблем глобального потепления", - подчеркнул он.

Что касается ключевых вопросов переговоров, Солтанов назвал вопрос финансов первостепенным, особенно в плане поддержки развивающихся стран в рамках Парижского соглашения.

По его словам, обсуждения на COP29 будут сосредоточены на увеличении согласованного фонда в размере 100 миллиардов долларов США, что имеет решающее значение для глобальных действий в области изменения климата.

"Статья 6, посвященная углеродным рынкам, представляет собой еще один важный вопрос. Он направлен на создание основы, при которой сокращение выбросов парниковых газов в одной стране может быть использовано в интересах других стран, способствуя глобальному сотрудничеству и финансовым стимулам.

Отчеты о прозрачности (BTRs), составляемые раз в два года, имеют решающее значение для укрепления доверия и подотчетности в глобальных действиях по борьбе с изменением климата", - сказал он.

Солтанов также упомянул о принципе Парижского соглашения об "общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностях", отметив различия касательно того, что малые островные развивающиеся страны вносят минимальный вклад в выбросы, но сталкиваются со значительными последствиями для климата.

Кроме этого, он подчеркнул важность прозрачной отчетности для обеспечения эффективного использования финансовой поддержки и укрепления доверия между странами.

"BTRs способствуют этому, детализируя финансовые потоки и меры по смягчению последствий в рамках прозрачности Парижского соглашения.

По мере приближения крайнего срока подачи BTRs около 60 стран, включая Азербайджан, готовят свои отчеты", - сообщил он.

Замминистра подчеркнул необходимость поддержки наименее развитых и малых островных государств в их полноценном участии в процессе прозрачности.

"Мы должны предоставить этим странам необходимые ресурсы", - заявил Солтанов.

Он также обратил внимание на нерешенные вопросы, касающиеся фонда потерь и ущерба, который имеет решающее значение для устранения последствий прошлых моделей развития для развивающихся и уязвимых стран.

Говоря об энергетическом переходе, Солтанов отметил роль природного газа как переходного вида топлива, признанного важным для обеспечения баланса между сокращением выбросов и энергетической безопасностью.

"В связи с этим приверженность Азербайджана глобальному соглашению по метану, еще раз демонстрирует его активную позицию в области контроля выбросов.

Природный газ необходим для того, чтобы в будущем он был признан в качестве топлива переходного периода. Это очень важно, прежде чем мы избавимся от загрязнения окружающей среды и выбросов газа. Выбросы парниковых газов остаются проблемой; даже глобальное решение по подведению итогов на COP28 признает природный газ топливом переходного периода. Это объясняется тем, что из всех имеющихся у нас ископаемых видов топлива он наименее загрязняет окружающую среду. Но в то же время выбросы метана должны контролироваться очень тщательно, потому что, в отличие от нефти и в некоторой степени от угля, природный газ сам по себе является очень мощным парниковым газом.

В то же время, Азербайджан, известный своими энергетическими коридорами, смещает акцент на "зеленые"0 коридоры", - пояснил он.

Гендиректор COP29 рассказал о поддерживаемой ЕС инициативе "Зеленый энергетический коридор", направленной на экспорт электроэнергии, вырабатываемой морским ветром, в Европу через Грузию, Черное море, Румынию и Венгрию.

"Будет создано совместное предприятие, первоначальная технико-экономическая оценка показывает большие перспективы и привлекает иностранные инвестиции. Региональное сотрудничество включает в себя новаторский проект Транскаспийского кабеля с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, который предусматривает использование возобновляемых источников энергии в Центральной Азии для удовлетворения европейского спроса на электроэнергию. Инициатива обещает повышение энергетической безопасности и устойчивое развитие", - сказал он.

В заключение, Солтанов выразил оптимизм по поводу результатов COР29, подчеркнув, что конечным показателем успеха являются поддающиеся измерению действия по сокращению выбросов парниковых газов.

Он также отметил историческую роль Азербайджана в региональной стабильности и энергетической безопасности как свидетельство его глобального климатического лидерства.

"Поскольку председательство Азербайджана на COP29 продлится до 2025 года, а ключевым событием будет конференция, которая состоится в ноябре этого года, наша цель ясна: ощутимое сокращение выбросов, которое принесет пользу как Азербайджану, так и всему миру", - заключил Солтанов, выразив уверенность в способности Азербайджана предложить эффективные климатические решения на мировой арене.