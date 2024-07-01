В Yelo Bank состоялось ESG-мероприятие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время принципы ESG (Экологические, Социальные и Управленческие) находятся в центре внимания всего мира, включая нашу страну. С этой целью Yelo Bank совместно с Комитетом по банковскому делу финансам и страхованию (BFI) провел мероприятие, посвященное теме ESG. Мероприятие, под названием «Устойчивые финансы и применение принципов ESG в сфере финансов», собрало экспертов, работающих в банковских, финансовых и страховых организациях.

Заместитель председателя правления Yelo Bank и председатель комитета AmCham BFI Гюнай Джалилова выступила с приветственной речью и кратко ознакомила участников с повесткой дня. В качестве спикеров на мероприятии выступили глобальный эксперт по ESG Дениз Эркус, руководитель консультативной группы ESG IFC Борис Джанджалия, экономист постоянного офиса ООН по связям с общественностью Хуршид Рустамов и главный экономист Центрального банка Азербайджана Самра Талишинская-Аббасова. Каждый спикер представил индивидуальные презентации о важности принципов ESG в бизнес-стратегии, применении устойчивых финансовых инструментов, а также о мировом опыте и планах на будущее.

Под модераторством Дениз Эркус состоялась панельная дискуссия, где спикеры совместно обсудили продолжение темы. Участники мероприятия имели возможность обменяться идеями со спикерами в ходе сессии вопросов и ответов.

Мероприятие было проведено при совместном партнерстве Yelo Bank, AmCham Азербайджан, офиса ООН в Азербайджане и Центрального банка Азербайджана.

Основная цель данной инициативы Yelo Bank — внести вклад в подготовку дорожной карты на ближайшие годы в результате обсуждения важных тем по ESG и устойчивому финансированию совместно с местными и зарубежными экспертами.

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