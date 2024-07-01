БАКУ /Trend/ - Сегодня компания PwC Азербайджан объявила о назначении Шауката Тапиа новым Управляющим партнером по стране, начиная с 1 июля 2024 года.

Г-н Тапиа начал свою работу в PwC в 2011 году, ранее занимал должность Управляющего партнёра по стране и руководителя аудиторской практики в PwC Монголия. Он имеет более чем 20-летний профессиональный опыт работы в Канаде, США, Великобритании и Монголии.

Шаукат Тапиа окончил Сиденхэмский колледж торговли и экономики в Индии со степенью бакалавра в области бухгалтерского учёта и аудита. Он является Сертифицированным бухгалтером (CPA) (Колорадо, США), постоянным аудитором Монголии и членом MONICPA.

Комментируя своё назначение, г-н Тапиа отметил: «Это невероятная честь и огромная ответственность, особенно в такое важное для нашей страны и региона время. Я рассчитываю на сотрудничество с сообществом PwC для укрепления доверия и достижения устойчивых результатов для наших клиентов и общества».

PwC Азербайджан выражает уверенность, что лидерские навыки и обширный опыт г-на Тапиа помогут компании в достижении новых высот.